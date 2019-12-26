Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович в своем аккаунте в Instagram в раздел сторис выложила ролик, снятый по пути на урок вокала.

«Опаздываю, пробки дикие. Заехала в банк, забыла свой пин-код, опять у меня заблокировалась карта. Это треш. У меня каждый год под Новый год какие-то блокировки карт. Ну, что это за непруха?!» — недоумевает 39-летняя знаменитость.

Далее Анна Семенович призналась, что разучивает новую песню, которую рассчитывает записать к Новому году. По ее словам, новый трек — «просто огнище»! Певица уверяет, что удивит всех поклонников. Релиз композиции запланирован к весне.

«Вы от меня такого не ожидаете. Пока это сюрприз, поэтому я ничего никому не расскажу», — сказала Анна Семенович.

В завершении певица исполнила фрагмент нового трека «а-капелла».

Instagram @ann_semenovich

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Стас Костюшкин «зажег» вместе с Анной Семенович.