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«Птица-феникс»: Макеева в ярком платье элегантно покружилась у елки

, 21:15 | Мия Субботина Видео 46

Актриса опубликовала ролик на своей странице в соцсети, на котором дефилирует в новогодней обстановке.

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Фото, видео: Instagram @makeevan

Российская актриса театра и кино Анастасия Макеева в ярком новогоднем образе очаровала фанатов. Артистка опубликовала видео в Instagram, на котором кружится у елки в оранжевом платье с открытой спиной. Звезда недавно отметила день рождения и поспешила поблагодарить своих поклонников и друзей за подарки и пожелания.

«Для меня, наверное, потому что у меня день рождения и Новый год рядом, это самое сказочностей время! И я так верю в чудеса, как ребенок! Я так хочу, чтоб все вокруг были счастливы и не потому что я такая добрая, а весьма из эгоистичных соображений. Когда вокруг много счастливых людей, мне вашего счастья тоже чуточку достанется. Спасибо вам большое за ваше тепло, и я еще неделю буду разбирать подарки и благодарить вас!!!» — подписала пост звезда.

Instagram @makeevan

Стройная фигура актрисы и очаровательная улыбка привели в восторг мужскую аудиторию артистки.

«Хороша чертовка»;

«Великолепная походка»;

«Ты светишься, прямо птица-феникс»;

«Просто шикарная!!!»;

«Какая красавица! Платье бесподобное!!!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Макеева похвалилась эффектным платьем к Новому году.

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