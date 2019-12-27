«Сзади особенно классно»: Макеева похвалилась эффектным платьем к Новому году

Фото Анастасии Макеевой в эффектном платье к новому году вызвало восторг у ее поклонников. Актриса опубликовала в Instagram три снимка, где стоит у наряженной елки в золотистом наряде.

«Красивое платье? Вот думаю в нем встретить Новый год, что скажете?» — спросила звезда подписчиков.

Instagram @makeevan

Помимо этого Макеева предложила поклонникам вспомнить события уходящего года и оценить, каким был 2019-й — о чем по его итогам в пору сожалеть и чем гордиться.

«Мне кажется, в этом году из-за отсутствия снега и сказки все несколько удрученные и грустные. Давайте поговорим и поднимем себе настроение!» — написала Анастасия.

Фанаты с охотой рассказали, чем порадовал или огорчил их минувший период. Но большинство комментариев пользователи все же посвятили комплиментам.

«Настя платье отличное, смело встречайте в нем двадцатку!»

«Супер! Шикарно! И только в нем»;

«Платье — прелесть, сзади особенно классно»;

«Платье красивое, но вы его сделали еще красивее, Анастасия! С наступающим Новым годом», — отозвались фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анастасия Макеева очаровала поклонников фото в черном с золотом интерьере.