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Александр Лукашенко вальсировал на Венском балу в Минске с молодой брюнеткой

, 16:58 | Светлана Александрова Видео 35

Партнершей белорусского президента по танцу в этом году была ведущая государственного телеканала Полина Шуба.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; Видео пресс-службы Лукашенко

Александр Лукашенко вальсировал на первом в истории современной Белоруссии Венском балу, состоявшемся в субботу в Минске. Партнершей белорусского президента по танцу была 31-летняя ведущая государственного телеканала «Беларусь 1» Полина Шуба. Видео опубликовала на своем сайте пресс-служба Лукашенко.

Первый бал в его классическом представлении состоялся в Белоруссии год назад и назывался просто новогодним. Тогда Лукашенко тоже танцевал — с обладательницей титула «Мисс Беларусь 2018» Марией Василевич.

«Сегодня, соблюдая преемственность проверенного временем политического этикета, мы проводим в нашем дворце первый в истории современной Беларуси Венский бал. Но прошу заметить: это продолжение той славной традиции, которую мы с вами открыли в прошлом году», — отметил в своей вступительной речи белорусский президент.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Александр Лукашенко вместе с сыном Николаем и российским президентом Владимиром Путиным играл в хоккей в Сочи.

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