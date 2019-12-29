Александр Лукашенко вальсировал на Венском балу в Минске с молодой брюнеткой

Александр Лукашенко вальсировал на первом в истории современной Белоруссии Венском балу, состоявшемся в субботу в Минске. Партнершей белорусского президента по танцу была 31-летняя ведущая государственного телеканала «Беларусь 1» Полина Шуба. Видео опубликовала на своем сайте пресс-служба Лукашенко.

Первый бал в его классическом представлении состоялся в Белоруссии год назад и назывался просто новогодним. Тогда Лукашенко тоже танцевал — с обладательницей титула «Мисс Беларусь 2018» Марией Василевич.

«Сегодня, соблюдая преемственность проверенного временем политического этикета, мы проводим в нашем дворце первый в истории современной Беларуси Венский бал. Но прошу заметить: это продолжение той славной традиции, которую мы с вами открыли в прошлом году», — отметил в своей вступительной речи белорусский президент.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Александр Лукашенко вместе с сыном Николаем и российским президентом Владимиром Путиным играл в хоккей в Сочи.