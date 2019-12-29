«Круглосуточно под капельницами»: Асмус госпитализировали с инфекцией

Кристина Асмус не на шутку напугала поклонников: как оказалось, уже несколько дней актриса находится в больнице. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram. По словам артистки, ее госпитализировали около недели назад.

«Я лежу в больнице. Уже неделю. Какая-то острая бактериальная инфекция. Круглосуточно под капельницами, с несбиваемой температурой и в ужасающем состоянии», — написала Кристина.

Instagram @asmuskristina

Артистка отметила, что давно уже чувствовала себя нехорошо. Последние несколько спектаклей она отыграла с высокой температурой. К Асмус дважды приезжала скорая — во второй раз врачи приняли решение о срочной госпитализации. Эта информация не на шутку напугала поклонников — они наперебой принялись желать любимой актрисе скорейшего выздоровления.

«Поправляйтесь и берегите свое здоровье, Кристин!»

«Выздоравливай! Быстро! И береги себя!»

«Кристина, ну, прямо на износ! Береги себя», — написали Асмус фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Асмус в образе школьницы-подростка очаровала фанатов.