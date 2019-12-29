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Очевидцы запечатлели «странную» парковку водителя, похожего на Боярского

, 18:26 | Нюра Незванова Фото 75

Фотографии предположительно с актером за рулем иномарки в Северной столице появились в сети.

Фото: Telegram-канал Мегаполис

Очевидцы запечатлели предположительно Михаила Боярского за рулем Mersedes в центре Петербурга на Невском проспекте. Свидетели парковки обозначили ее как «странную».

На фото видно, что иномарка заехала на тротуар, а за рулем виден мужчина, очень напоминающий артиста. 

Telegram-канал Мегаполис

Эти кадры опубликовал Telegram-канал Мегаполис.

К сожалению, получить комментарий у Михаила Боярского по поводу этой ситуации до сих пор не удалось.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что народного артиста РСФСР Михаила Боярского обвинили в нарушении правил дорожного движения (ПДД). Знаменитый «мушкетер», припарковал своего железного коня, на встречной полосе на Невском проспекте в Петербурге.

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