Очевидцы запечатлели «странную» парковку водителя, похожего на Боярского

Очевидцы запечатлели предположительно Михаила Боярского за рулем Mersedes в центре Петербурга на Невском проспекте. Свидетели парковки обозначили ее как «странную».

На фото видно, что иномарка заехала на тротуар, а за рулем виден мужчина, очень напоминающий артиста.

Telegram-канал Мегаполис

Эти кадры опубликовал Telegram-канал Мегаполис.

К сожалению, получить комментарий у Михаила Боярского по поводу этой ситуации до сих пор не удалось.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что народного артиста РСФСР Михаила Боярского обвинили в нарушении правил дорожного движения (ПДД). Знаменитый «мушкетер», припарковал своего железного коня, на встречной полосе на Невском проспекте в Петербурге.