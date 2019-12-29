Минкомсвязь проверит сообщения об утечке данных с портала госуслуг

Специалисты Минкомсвязи РФ начали проверку в связи с возможной утечкой данных примерно 28 тысяч пользователей портала «Госуслуги». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В настоящий момент системы работают в штатном режиме. По факту возможного инцидента, изложенного в СМИ, начата проверка», — цитирует сообщение Минкомсвязи ТАСС.

В «Ростелекоме» агентству сообщили, что не выявили утечки данных пользователей «Госуслуг». Там добавили, что сообщения в прессе могут быть связаны с работой регионального мобильного приложения «Госуслуги Югры». Оно работает автономно от портала «Госуслуги»

Об утечке персональных данных пользователей «Госуслуг» в открытый доступ ранее сообщила газета «Коммерсантъ». По информации издания, в сеть попали сведения жителей одного из российских регионов. Предположительно, Ханты-Мансийского автономного округа.

Причиной утечки ФИО, дат рождений, номеров телефонов, ИНН, СНИЛС и других данных могла стать ошибка при настройке одного из серверов портала. Газета уточняла, что уязвимость была закрыта в 15:30 по московскому времени. Существовала она с начала декабря.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роскомнадзор обнаружил зарубежный сайт с персональными данными миллиона россиян. Домен ресурса находится на территории Франции.