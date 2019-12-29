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«Кто рядом с Гариком?»: фанаты Асмус встревожены из-за фото Харламова с некой дамой

, 21:46 | Анастасия Игонина Фото 45

Актриса опубликовала в сети снимок, на котором ее супруг обнимает женщину, личность которой поклонникам не удалось установить самостоятельно.

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Фото, видео: Instagram @asmuskristina

Кристина Асмус заинтриговала поклонников, опубликовав фото своего мужа — Гарика Харламова — в образе барда Эдуарда Сурового. Рядом с артистом в кадре оказалась женщина, которую пользователи не смогли узнать.

Снимок был опубликован на странице Кристины в Instagram. На нем Гарик-Эдуард позирует в пестрой рубашке и брюках-клеш. К юмористу прильнула темноволосая девушка в балетной пачке и пуантах. У почитателей Асмус возникли вопросы относительно личности незнакомки.

Instagram @asmuskristina

«А кто рядом с Гариком?»

«Кристина, это вы на фото?» — интересуются юзеры.

Своим фолловерам Кристина объяснила, что поводов для ревности у нее нет. Рядом с Харламовым запечатлена балерина Ольга Калугина-Грейсток — дама сердца Эдуарда Сурового. Авторы фильма о барде утверждают, что танцовщица «как две капли воды похожа на Кристину Асмус», которая и сыграла ее в ленте.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Кристина Асмус попала в больницу с инфекцией.

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