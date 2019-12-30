Клип Nirvana преодолел отметку в миллиард просмотров

Клип группы Nirvana на песню Smells Like Teen Spirit набрал один миллиард просмотров на YouTube. Хит был написан Куртом Кобейном, Кристом Новоселичем и Дейвом Гролом в мае 1991 года. Именно песня Smells Like Teen Spirit сделала группу Nirvana знаменитой на весь мир.

Песня посвящена подростковой вечеринке, на которой молодые люди различными способами переходят границы дозволенного. В тексте есть отсылки к случайному сексу и употреблению наркотиков. В видео музыканты выступают перед толпой школьников.

Название Smells Like Teen Spirit связано с инцидентом в жизни Курта Кобейна. В 1991 году его подруга Кэтлин Ханна написала на его доме фразу «Kurt Smells Like Teen Spirit» (Курт пахнет Teen Spirit — Прим. ред). Она имела в виду женский дезодорант Teen Spirit, которым пользовалась тогдашняя девушка музыканта. Кобейн понял фразу неправильно, решив, что пахнет духом юности (teen spirit).

Портал NME отмечает, что клип Smells Like Teen Spirit стал вторым роликом 1990-х годов, преодолевшим отметку в миллиард просмотров. Ранее это сделало видео на песню November Rain группы Guns N’ Roses. Сейчас у него почти 1,3 миллиарда просмотров. На третьем месте находится клип на песню Zombie группы Cranberries — его посмотрели 980 миллионов раз.

Ранее 5-tv.ru опубликовал ТОП-10 популярных клипов, которые искали в «Яндексе» в 2019 году. Что касается группы Nirvana, ранее на аукцион выставили культовый кардиган ее солиста Курта Кобейна.