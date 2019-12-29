Пожар произошел в здании ИТМО в Санкт-Петербурге

Пожар произошел в здании ИТМО по адресу: Василеостровский район, Биржевая линия дом 14. Как стало известно 5-tv.ru, горела обстановка на площади восемь квадратных метров в 30-метровой комнате. Что стало причиной возгорания неизвестно.

Сведений о пострадавших нет.

На место происшествия выезжали три единицы техники и 15 человек личного состава МЧС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что перекрытия с пятого по первый этаж обрушились в учебном корпусе в феврале 2019 года, в разгар вечерних занятий. Лишь по счастливой случайности обошлось без пострадавших. Преподавателей и студентов успели эвакуировать.