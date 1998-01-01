Новые подробности в деле об обрушении в учебном корпусе ИТМО в Петербурге

, 4:14 Эфирная новость 14

По мнению эксперта, подрядчик перед началом ремонтных работ обязан был провести работу по оценке несущих конструкций.

Фото, видео: Пятый канал, © РИА Новости

Тема:
Обрушение в ИТМО 41

В деле о рухнувших перекрытиях университета ИТМО в Петербурге появились новые подробности. Подрядчик, которого подозревают в нарушении техники ремонтных работ, пришел на объект всего за две недели до ЧП и вряд ли мог повлиять на ситуацию. Пока основной версией следствия остается перегруз: якобы на рухнувшем этаже складировали тяжелые стройматериалы. Исполнители работ утверждают, что материалы они толком и завезти не успели, зато предыдущие подрядчики удалили несущие конструкции. Кто разрешил? Непонятно. Впрочем, эксперты говорят, кто бы ни был подрядчиком, прежде чем подписывать контракт, надо было досконально изучить объект.

— Должны быть, особенно в исторических зданиях, проведены работы с оценкой несущих конструкций. В тех домах, где есть деревянные перекрытия, которые подвержены влаге и гниению — это самое первое с чего надо было начинать, прежде чем делать любые работы, не связанные даже с реконструкцией и переустройству, — утверждает генеральный директор НП «Объединение строителей Санкт-Петербурга» Алексей Белоусов.

Напомню, перекрытия с пятого по первый этаж обрушились в учебном корпусе в субботу, в разгар вечерних занятий. Лишь по счастливой случайности обошлось без пострадавших. Преподавателей и студентов успели эвакуировать.

Ранее Пятый канал сообщал, что спасатели в Петербурге приступили к разбору завалов в учебном корпусе университета ИТМО.

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