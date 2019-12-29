Людей эвакуировали из фитнес-клуба и ресторана в Петербурге

Эвакуация людей прошла из фитнес-клуба Fitness House на проспекте Большевиков в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал «1703».

На улицу также вывели посетителей ресторана «Токио Сити», который располагается в том же здании. Судя по всему, речь идет о строении по адресу проспект Большевиков, дом 7, корпус 2.

На месте происшествия уже находятся пожарные автомобили и кареты скорой помощи. По предварительной информации, причиной эвакуации людей стало задымление.

Ранее 5-tv.ru сообщал об эвакуации людей в Петербурге из ТЦ. Виной тому послужило задымление в ресторане.