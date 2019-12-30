Гороскоп на 30 декабря: Растущая Луна в Водолее благоприятствует творческим делам

Раки, ваша личность является вашим главным и единственным соревнованием. Хватит сравнивать свой путь с путешествием других. То, что вы ступили на свою тропу немного раньше других, не означает, что вы в конечном итоге не доберетесь до пункта назначения. Отпустите энергию зависти и беспокойства. Сегодня Вселенная просит вас посмотреть в зеркало заднего вида, изучить прошлый опыт и откорректировать план движения вперед. Путь будет длинным, но интересным, если, конечно, вы хотите быть самой лучезарной версией себя.

Близнецы, не забывайте, что вы лидер и создатель изменений. Вам стоит гордиться своими навыками предпринимательства. В то же время стоит помнить, что иногда нужно уметь вовремя отступить назад и держать дистанцию, чтобы другие также получили возможность раскрыться и сиять. Это то, с чем вам приятно работать. Умерьте свой пыл и эгоизм.

Вы когда-нибудь замечали первые лучи солнца, когда они проникают сквозь облака в скучный день? Солнце никогда не ставит под сомнение свою способность. Оно просто проявляется во всей своей величественной славе каждый день и активизирует жизнь на Земле. Пусть это вдохновит вас быть самой лучезарной версией себя. Той, которая верит, что она способна свернуть горы, как только решится на это. Таким образом, страх и неуверенность в себе умрут естественной смертью.

Вы можете быть разочарованы из-за того, что люди вокруг вас отдают предпочтение своим эгоистичным мотивам вместо того, чтобы сосредоточиться на высшем благе. Помните, что это происходит из-за страха и дефицита мышления. Но ты совершенно другие, Овны. Продолжайте смотреть за пределы мелочности. Когда вы становитесь наблюдателем, а не участником, гораздо легче найти выход.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 30 декабря, в день, когда растущая Луна оказалась в Водолее, стоит уделить особое внимание своим творческим позывам. Не стоит отказываться от желания провести время с кисточкой и листом бумаги или отправиться на танцевальное занятие. Утолите желание своей души творить.

♌ Лев

Подсказка для выживания в понедельник: отвечайте, но не реагируйте. Это должно сработать. Действуя импульсивно, вы можете в одночасье разрушить все свои отношения. Чтобы перераспределить энергию, проводите больше времени дома с людьми, которые заставляют вас чувствовать, что вы находитесь в свободной от суждений зоне. Дар безусловной любви сделает ваши неприятности незначительными.

Космический совет: отпустите необходимость всегда побеждать.

♍

Дева

Боль никогда не покидает тех, кто не признает ее существование. Позвольте себе почувствовать, что происходит в полном объеме. Создайте пространство для исцеления. Поймите, что отрицание не является способом жить. Некоторые Девы, возможно, обращаются к вредным привычкам, чтобы заглушить шум. Конечно, химические вещества могут дать временную передышку, но помогут ли они справиться с тревогой в долгосрочной перспективе? Подходите к ситуации целостно.

Космический совет: найдите смелость встретиться со своими тенями.

♎ Весы

Начало этой недели обещает дать вам множество причин для разжигания бури, Весы. Но Вселенная рекомендует не злиться и быть более терпеливыми. Конфликты еще никому не шли на пользу. Что касается дел, то под конец года все же стоит подчистить хвосты. Но при этом не стоит забывать и об отдыхе. Кто сказал, что нельзя смешивать бизнес и удовольствие? Коктейльная вечеринка могла бы стать идеальной возможностью сломать лед в отношениях с клиентом, с которым вы давно планируете сотрудничать.

Космический совет: найдите правильный способ смешать бизнес с удовольствием.

♏ Скорпион

Сегодня вам пригодится серьезная умственная активность, чтобы найти выход из лабиринта. Репетируйте и визуализируйте желаемые результаты, поскольку все остальное отходит на задний план, включая так называемое соревнование. Дисциплина поможет вам прийти к финишу с изяществом. Помните, не все на вашей стороне. Есть люди, которые потворствуют обману. Если они продвигаются вперед, знайте, что их победа носит временный характер.

Космический совет: умелая подготовка поможет вам попасть в яблочко.

♐ Стрелец

Вы начинаете неделю с даром вселенской ясности. Вы точно знаете, чего хотите достичь в ближайшие дни и как осуществить свои мечты. Некоторым из вас, возможно, придется сделать важную презентацию, выступить с докладом или вдохновить других на то, чтобы они поделились своими идеями. Проведите исследование, прежде чем выйти на сцену. Поверьте, что ваш дар болтливости помогает вам выделиться из толпы. Космический совет: выпейте чашку свежей перспективы.

♑ Козерог

В мире, который гордится созданием копий, вы понимаете достоинство индивидуальности. Некоторые могут назвать это «синдромом черной овцы» и попытаться выделить вас. Не позволяйте страхам коллектива заставить вас усомниться в выбранном вами пути. Вы рождены, чтобы быть мятежником, Козерог. Некоторые из вас могут почувствовать желание профессионально нанести удар, и это хорошо. Но избегайте поспешных решений.

Космический совет: не бойтесь быть индивидуальными.

♒ Водолей

Эта проницательная атмосфера делает вас неотразимым, Водолей. Позвольте своему внутреннему огню вести вас, чтобы делать смелые шаги, к которым вы чувствуете вдохновение. Помните, что чем больше риск, тем выше прибыль. Для некоторых из вас это может быть время оторваться от стаи и пойти своим путем. Первый шаг может показаться пугающим. Доверьтесь своей интуиции, и все равно двигайтесь вперед.

Космический совет: эта глава вашей жизни требует быстрых действий.

♊ Рыбы

Есть вещи, которые помогли вам стать воплощением успеха, но есть и такие, которые заставили вас осознать, как выглядит дно. Но ни один опыт не является хорошим или плохим. Каждый из них сыграл важную роль в изучении жизненных уроков и построении вашего персонажа. Сегодня Вселенная просит вас уделить время пересмотру своей жизни. Подумайте, что бы вы хотели изменить, на что стоит обратить внимание, чего бы вы ни за что не хотели повторить. Это сделает вас самой непобедимой версией себя, когда вы вступите в новый год.

Космический совет: признайте уроки жизни.

Ранее 5-tv.ru публиковал астрологический прогноз на неделю с 30 декабря по 5 января.