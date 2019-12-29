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Видео: Мама Тимати объяснила, зачем дала внучке облизать палец своей ноги

, 23:21 | Валентин Черников Видео 737

По словам Симоны Юнусовой, поступок Алисы — детская шалость и проявление любви.

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Фото, видео: Instagram @simona280

Скандальную видеозапись с дочкой рэпера Тимати прокомментировала ее бабушка Симона Юнусова. Ранее дама выложила в Instagram ролик, на котором пятилетняя Алиса рассказывает стихотворение, после чего берет в рот большой палец бабушкиной ноги.

Запечатленный момент спровоцировал скандал среди пользователей соцсети. Юнусова-старшая получила массу негативных комментариев в микроблоге. На это она ответила новым постом.

«Для кого-то я злая, жесткая, старая, шокирующая, чересчур откровенная, до сих пор пытающаяся танцевать, иметь свое мнение отличающееся от других… Спорить не буду, я такая, какая есть, но „вылизывать“ свой Инстаграм на потребу публике, не стану», — начала речь Симона.

В тексте она также указала, что гордится своей национальностью, возрастом, накопленным опытом и своим прошлым. Как отметила Симона Юнусова, ее не трогает ни критика, ни пение дифирамбов, и только она знает о себе правду. Произошедшее с Алисой автор поста сравнила с любовью домашних животных и их хозяев.

«Пока у тебя в доме нет животных, вполне объяснимо отвращение от вида поцелуев в мохнатую морду, но как только ты становишься хозяином и другом, то даже вопросов по этому поводу не возникает. Так же и в жизни. Чтобы что-то понять, надо пройти этот путь самому. И в заключении. Если брезгливый ребенок, такой как Алиса, берет в рот палец бабушкиной ноги, то это говорит только о шалости и любви, все остальное — домыслы», — подытожила Юнусова.

Ранее 5-tv.ru писал, что мать Тимати с пятилетней внучкой станцевали на балетной сцене.

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