«Я стала другой»: Певица Зара в роскошном платье подвела итоги десятилетия

Итоги десятилетия подвела на своей странице в Instagram певица Зарифа Мгоян, известная как Зара. Артистка опубликовала несколько фотографий с двумя сыновьями — девятилетним Даниилом и семилетним Максимом Ивановыми. На снимках члены семьи позируют у новогодней елки. Мальчики — в темных костюмах с галстуками-бабочками, а мама — в белом платье без верха с расшитыми на нем золотыми колосьями.

Instagram @zara_music

К снимкам Зара добавила текст, в котором вспомнила основные события 2010-х. По словам певицы, уходящее десятилетие оказалось для нее особенным.

«Я стала мамой. Мои сыновья в корне изменили мое понимание и ощущение жизни. Я стала другой, мир вокруг меня приобрел удивительные и неповторимые краски. Я достигла определенного этапа в творчестве, реализовала проекты, о которых раньше не могла и мечтать. Это был долгий и тернистый путь, полный, как у каждого из нас, взлетов и падений. Но именно эта неповторимая дорога сформировала меня», — написала автор поста.

Строго говоря, новое десятилетие наступит с 2021 года. Но поклонники не упрекнули любимицу в поспешных выводах. В комментариях ее поздравили с наступающим Новым годом и пожелали всех благ.

Ранее 5-tv.ru писал, что Жерар Депардье записал совместный сингл с певицей Зарой.