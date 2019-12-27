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Жерар Депардье записал совместный сингл с певицей Зарой

, 6:35 | Ниса Мурзанаева Видео 277

70-летний французский актер и 36-летняя российская поп-дива решили порадовать фанатов необычным новогодним сюрпризом.

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Фото, видео: Instagram @zara_music

Знаменитый французский актер Жерар Депардье записал совместный трек с российской исполнительницей Зарой. Певица решила похвастаться успехами с подписчиками и опубликовала в Instagram видео, на котором была запечатлена в компании кинозвезды.

На кадрах 70-летний Жерар Депардье чувственно зачитывает текст на французском языке в звукозаписывающей студии, а за стеклом восхищенная 36-летняя поп-дива его подбадривает и восторженно показывает жест «палец вверх».

«Готовим с моим дорогим другом Жераром Депардье кое-что интересное в новогодние праздники для вас!» — подписала пост знаменитость.

Поклонники российской певицы пришли в восторг от подобной коллоборации. Голоса Жерара Депардье и Зары в одном треке — кажется, фанаты только об этом и мечтали. Творчество новоявленного дуэта явно пришлось подписчикам поп-дивы по вкусу. Под публикацией пользователи соцсети оставили множество лестных комментариев.

«Чудесно! Какая красивая запись, творческая атмосфера»;

«Восторг! Можно слушать бесконечно»;

«Вот это новогодний подарок», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лукашенко дал возможность Жерару Депардье «пожить среди крестьян».

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