Жерар Депардье записал совместный сингл с певицей Зарой

Знаменитый французский актер Жерар Депардье записал совместный трек с российской исполнительницей Зарой. Певица решила похвастаться успехами с подписчиками и опубликовала в Instagram видео, на котором была запечатлена в компании кинозвезды.

На кадрах 70-летний Жерар Депардье чувственно зачитывает текст на французском языке в звукозаписывающей студии, а за стеклом восхищенная 36-летняя поп-дива его подбадривает и восторженно показывает жест «палец вверх».

«Готовим с моим дорогим другом Жераром Депардье кое-что интересное в новогодние праздники для вас!» — подписала пост знаменитость.

Поклонники российской певицы пришли в восторг от подобной коллоборации. Голоса Жерара Депардье и Зары в одном треке — кажется, фанаты только об этом и мечтали. Творчество новоявленного дуэта явно пришлось подписчикам поп-дивы по вкусу. Под публикацией пользователи соцсети оставили множество лестных комментариев.

«Чудесно! Какая красивая запись, творческая атмосфера»;

«Восторг! Можно слушать бесконечно»;

«Вот это новогодний подарок», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лукашенко дал возможность Жерару Депардье «пожить среди крестьян».