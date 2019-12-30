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«Нет у нас тут ананасов»: Лера Кудрявцева показала, как выглядит без имплантов

, 4:02 | Валентин Черников Видео 8

По словам телеведущей, остатки лопнувшего грудного импланта пришлось выскребать из лимфоузлов, тканей и складок.

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Фото, видео: Instagram @leratv

Последствия порыва грудного импланта Леры Кудрявцевой оказались серьезнее, чем предполагалось. Об этом она рассказала по телефону журналистам программы «Ты не поверишь!».

«Силикон уже выливался минимум пять-шесть лет и начал входить во все лимфоузлы, складки. Этим пропитался весь организм. Эта каша залезла у меня подмышку, в плечо, во все ткани. Мне помимо того, что удаляли имплант, еще этот силикон оттуда выскребали», — уточнила шокирующие подробности звезда.

После операции телеведущая находится на обезболивающих, у ее кровати дежурит медсестра. Из-за тяжелых последствий грудь заживает медленно. И пока велика вероятность заражения. Между тем Лера Кудрявцева не унывает и продолжает рассказывать о своей жизни подписчикам. Например, в сторис в Instagram она выложила запись, на которой показала, как ее грудь выглядит без имплантов.

«Ну нет у нас тут ананасов», — заявила телезвезда, намекнув на гуляющий в сети совет, якобы если есть ананасы — грудь станет больше.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Лера Кудрявцева опубликовала фото разорвавшегося грудного импланта.

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