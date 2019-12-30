«Нет у нас тут ананасов»: Лера Кудрявцева показала, как выглядит без имплантов

Последствия порыва грудного импланта Леры Кудрявцевой оказались серьезнее, чем предполагалось. Об этом она рассказала по телефону журналистам программы «Ты не поверишь!».

«Силикон уже выливался минимум пять-шесть лет и начал входить во все лимфоузлы, складки. Этим пропитался весь организм. Эта каша залезла у меня подмышку, в плечо, во все ткани. Мне помимо того, что удаляли имплант, еще этот силикон оттуда выскребали», — уточнила шокирующие подробности звезда.

После операции телеведущая находится на обезболивающих, у ее кровати дежурит медсестра. Из-за тяжелых последствий грудь заживает медленно. И пока велика вероятность заражения. Между тем Лера Кудрявцева не унывает и продолжает рассказывать о своей жизни подписчикам. Например, в сторис в Instagram она выложила запись, на которой показала, как ее грудь выглядит без имплантов.

«Ну нет у нас тут ананасов», — заявила телезвезда, намекнув на гуляющий в сети совет, якобы если есть ананасы — грудь станет больше.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Лера Кудрявцева опубликовала фото разорвавшегося грудного импланта.