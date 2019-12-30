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  4. Причиной падения гимнастки в цирке Владивостока назвали человеческий фактор

Причиной падения гимнастки в цирке Владивостока назвали человеческий фактор

, 6:13 | Валентин Черников Видео 60

По предварительной версии, артистка ошиблась при исполнении трюка.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

Вероятной причиной падения гимнастки в цирке Владивостока оказался человеческий фактор, полагает региональное управление СК РФ. По предварительным данным следствия, при выполнении номера на снаряде кор-де-парель, или воздушный канат, гимнастка не удержалась и упала.

Как уточняет РИА Новости со слов представителя цирка, на верхнем конце каната располагалась страховочная петля. Девушка убрала с петли ногу и во время трюка не зацепилась за нее. Само оборудование в порядке.

Собеседник агентства указал, что 33-летняя артистка не работает в цирке, а приехала туда с программой прокатчика. Падение спровоцировало у нее внутренне кровотечение, поврежден один из органов. Ей сделали операцию, она находится на лечении в городской больнице № 2.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что СК РФ проводит проверку по факту падения гимнастки на соревнованиях в Латвии. Российская спортсменка Евгения Асонова рухнула с восьмиметровой высоты на соревнованиях в столице Латвии из-за оборвавшегося троса.

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