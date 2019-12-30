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Видео: Резервуары с топливом горят в строящейся котельной на Сахалине

, 4:26 | Алиса Маркова Видео 40

Возгорание произошло около 10 часов утра по местному времени в селе Восток.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем, YouTube @ АСТВ - оперативные новости Сахалина

Резервуары с топливом загорелись в строящейся котельной в селе Восток на Сахалине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы главного управления МЧС России по Сахалинской области. По данным агентства, пожар произошел около 10 часов утра по местному времени — 2 часа ночи по московскому времени.

Сообщается, что полыхают резервуары общим объемом в 150 кубометров. Что стало причиной возгорания пока неизвестно. В тушении пожара участвуют 14 человек, также задействовано пять единиц техники.

«Котельная не введена в эксплуатацию, использует твердое топливо, жидкое топливо используется в качестве резервного», — говорится в сообщении регионального МЧС.

Теплоснабжение села Восток не нарушено. Сейчас оно осуществляется за счет Сахалинской ГРЭС. Новую котельную планировалось запустить в 2020 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что пожар произошел в здании ИТМО в Санкт-Петербурге.

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