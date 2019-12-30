«Никогда не учился и писать не мог»: Разин о Шатунове после стихотворения певца в Instagram

Гневными постами обменялись бывшие участники группы «Ласковый май» Юрий Шатунов и Андрей Разин. На странице вокалиста в Instagram появилось стихотворение за подписью самого певца, обращенное к продюсеру. В нем автор уверяет, что Разин лжет в попытках навязаться к бывшему товарищу в друзья, а сам тем временем угрожает и держит «нос за спиной».

«Кичишься кумовством, вот только нет здесь правды. Ты — Криворотов, значит, рот твой криво говорит», — говорится в одном четверостиший.

Instagram

На это Разин ответил не менее эмоциональным постом. В грубой форме он обратился к неизвестной даме, «которая ведет страницы Юры Шатунова» в социальных сетях. Продюсер указал, что Криворотова — фамилия его матери.

«Я горжусь, что моя мама носила такую фамилию. А ты за такое низкое отношение к усопшему человеку будешь гореть в аду. Я знаю, что Юра Шатунов никогда в жизни такого не напишет, потому что он в принципе никогда не учился и писать не мог», — заключил автор.

Instagram @razin_andrei_lm

28 декабря в эфир вышла программа «Привет, Андрей!». В ней бывший вокалист «Ласкового мая» заявил, что Разин использует его фонограммы на нынешних концертах. Шатунов указал, что у бизнесмена нет оснований запрещать ему исполнять хиты коллектива. В ответ Разин пригрозил судом тем, «кто влияет на Шатунова». Самого Юрия бывший коллега называет другом.

Ранее 5-tv.ru писал, что Шатунов подал в суд на правообладателя песен «Ласкового мая».