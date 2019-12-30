«Самый красивый священник»: сын Дмитрия Нагиева снялся в образе падре

Фото Кирилла Нагиева в образе католического священнослужителя произвело впечатление на его подписчиков в Instagram. Молодой актер опубликовал поздравительный пост по случаю наступающего Нового года. В нем 30-летний сын популярного артиста анонсировал спектакли и фильмы со своим участием, которые зрители смогут увидеть в 2020-м.

Instagram @kirill_nagiev

В числе спектаклей автор поста упомянул иммерсионное шоу «Вернувшиеся» по пьесе «Привидения» Генрика Ибсена, которое проходит в одном из старинных особняков Петербурга. Нагиев-младший играет там роль падре. Фотографию в этом образе Кирилл прикрепил к посту. Он стоит в сутане с четками и библией в руках на фоне подвального помещения. Его тревожный взгляд обращен в сторону.

Поклонники, не привыкшие видеть актера в таком амплуа и заметно похудевшим, оценили стильный кадр и внешний вид Нагиева.

«Ах, хорош!»

«Худой какой;

«Кажется, это самый красивый священник, которого я видела», — ответили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дмитрий Нагиев трогательно поддержал Пелагею после новости о разводе.