Фото с места аварии пассажирского автобуса, опрокинувшегося на трассе под Псковом

Пункт временного размещения для пассажиров опрокинувшегося на трассе под Псковом автобуса организовали местные власти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова председателя регионального комитета по здравоохранению Марину Гаращенко.

«Всех отвезли в отель „Балт-Хаус“, там наши бригады скорой помощи дежурят, потому что оттуда поступают обращения. Если надо, будут людей отвозить для диагностики (в медучреждения — Прим.ред.)», — сказала Марина Гаращенко.

Согласно уточненным данным, в салоне пассажирского автобуса, следовавшего рейсом Минск — Петербург, находились 52 человека. В результате аварии, которая произошла на трассе Невель — Петербург в районе деревни Подборовье около трех часов ночи, пострадали 16 человек, в том числе трое детей. Предположительно, все они граждане Белоруссии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число пострадавших в ДТП с автобусом в Псковской области возросло до 18 человек.