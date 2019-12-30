Число пострадавших в ДТП с автобусом в Псковской области возросло до 18 человек

Число пострадавших в аварии с автобусом увеличилось до 18 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

«Всего 52 человека было в автобусе. 15 взрослых направлено в областную больницу, пять из них госпитализировано. Из них один в реанимации, тяжелый. И (пострадали — Прим.ред.) трое детей, доставлены в областную детскую больницу», — отметила собеседница агентства.

«Интерфакс» в свою очередь, ссылаясь на свой источник пишет, что пострадавших 19, в том числе трое детей, и все эти люди — граждане Белоруссии.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что пассажирский автобус «Неоплан» съехал в кювет и перевернулся на трассе в Псковской области. Транспортное средство двигалось по маршруту Санкт-Петербург — Минск. ДТП произошло около 3 часов ночи в понедельник в Гдовском районе. Обстоятельства аварии выясняются. На месте работают сотрудники ГИБДД. Проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что один человек погиб, четверо ранены в массовом ДТП с автобусом под Липецком.