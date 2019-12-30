  1. Пятый канал
  4. Число пострадавших в ДТП с автобусом в Псковской области возросло до 18 человек

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Псковской области возросло до 18 человек

, 7:01 | Алиса Маркова 13

Транспортное средство, в котором находились 52 пассажира, двигалось по маршруту Санкт-Петербург — Минск. В Гдовском районе автобус съехал в кювет и опрокинулся.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

Число пострадавших в аварии с автобусом увеличилось до 18 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

«Всего 52 человека было в автобусе. 15 взрослых направлено в областную больницу, пять из них госпитализировано. Из них один в реанимации, тяжелый. И (пострадали — Прим.ред.) трое детей, доставлены в областную детскую больницу», — отметила собеседница агентства.

«Интерфакс» в свою очередь, ссылаясь на свой источник пишет, что пострадавших 19, в том числе трое детей, и все эти люди — граждане Белоруссии.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что пассажирский автобус «Неоплан» съехал в кювет и перевернулся на трассе в Псковской области. Транспортное средство двигалось по маршруту Санкт-Петербург — Минск. ДТП произошло около 3 часов ночи в понедельник в Гдовском районе. Обстоятельства аварии выясняются. На месте работают сотрудники ГИБДД. Проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что один человек погиб, четверо ранены в массовом ДТП с автобусом под Липецком.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
62.03
0.26 69.03
0.53
Гороскоп на 30 декабря: Растущая Луна в Водолее благоприятствует творческим делам

Последние новости

7:15
«Я стала другой»: Певица Зара в роскошном платье подвела итоги десятилетия
7:08
США нанесли авиаудары по объектам группировки «Хезболлах» в Сирии и Ираке
7:01
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Псковской области возросло до 18 человек
6:50
Глюкоза верхом на Infiniti сразила подписчиков соблазнительным образом
6:39
В ЕС назвали долгожданным жестом обмен пленными в Донбассе
6:26
«Никогда не учился и писать не мог»: Разин о Шатунове после стихотворения певца в Instagram

Сейчас читают

Гороскоп на 30 декабря: Растущая Луна в Водолее благоприятствует творческим делам
«Такую Снегурочку все хотят»: Семенович опубликовала «горячее» фото
Рецепт приготовления необычного и изысканного новогоднего салата за 10 минут

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]