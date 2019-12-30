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В России могут переименовать все производимые в стране гражданские самолеты

, 10:25 | Мия Субботина Видео 39

Глава ОАК Юрий Слюсарь отметил, что, возможно, будет сделана линейка лайнеров с единым названием.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Николай Сиденков, / Александр Казаков, /Алексей Майшев, /Артем Коротаев

Все гражданские авиалайнеры, производимые в России, могут переименовать для создания линейки самолетов с одним названием. Об этом сообщил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь, пишет РИА Новости.

По его словам, подобная практика ребрендинга принята на рынке гражданской авиации. Компании, занимающиеся созданием гражданских лайнеров, пришли именно к такой модели.

«Ребрендинг заключается в том, чтобы правильно сформировать это целевое рыночное позиционирование структуры, которая будет заниматься созданием, производством и продажей гражданских самолетов, и правильно подойти к наименованию продуктов этого дивизиона. Возможно, целевая модель — это сделать единую линейку под единым названием всех самолетов», — сказал Слюсарь.

Он пояснил, что в России формируется дивизион гражданской авиации, куда войдут производители среднемагистральных самолетов МС-21, лайнеров Sukhoi Superjet 100 и ряд гражданских активов.

Также гендиректор ОАК добавил, что рациональность идеи заключается в том, что все инвестиции будут идти в один бренд, а не рассеиваться по нескольким направлениям.

«Ведь продукты представлены в одном сегменте — гражданские самолеты. Дискуссия на эту тему идет, решения еще нет», — добавил глава ОАК.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на Дальнем Востоке планируют создать новую авиакомпанию.

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