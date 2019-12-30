Стало известно, когда Хабиб Нурмагомедов уйдет из спорта

О возможном завершении спортивной карьеры российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова рассказал его отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов.

По словам старшего Нурмагомедова, боец смешанных боевых искусств может уйти из спорта в течение ближайшего времени. Однако решение об окончании карьеры 31-летнего спортсмена будет приниматься не только им.

«Могу сказать, что Хабибу пора заканчивать в ближайшее время. Год или два — посмотрим, решит вся команда», — сказал отец бойца в интервью на YouTube-канале «События в мире бокса и ММА».

Абдулманап Нурмагомедов сообщил, что российский чемпион UFC может выступать и до 35 лет, однако это будет сложно из-за перенесенных травм.

«Слишком много он прошел. Слишком много травм было, очень тяжелый тренировочный процесс. Вы думаете, нам легко дались 28-0?» — сказал Нурмагомедов старший.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Хабиб Нурмагомедов посоветовал Роналду вовремя уйти из спорта.