  1. Пятый канал
  4. Стало известно, когда Хабиб Нурмагомедов уйдет из спорта

Стало известно, когда Хабиб Нурмагомедов уйдет из спорта

, 11:44 | Ниса Мурзанаева Видео 7

Об окончании спортивной карьеры бойца поведал его отец Абдулманап Нурмагомедов.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев, /Зураб Джавахадзе

О возможном завершении спортивной карьеры российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова рассказал его отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов.

По словам старшего Нурмагомедова, боец смешанных боевых искусств может уйти из спорта в течение ближайшего времени. Однако решение об окончании карьеры 31-летнего спортсмена будет приниматься не только им.

«Могу сказать, что Хабибу пора заканчивать в ближайшее время. Год или два — посмотрим, решит вся команда», — сказал отец бойца в интервью на YouTube-канале «События в мире бокса и ММА».

Абдулманап Нурмагомедов сообщил, что российский чемпион UFC может выступать и до 35 лет, однако это будет сложно из-за перенесенных травм.

«Слишком много он прошел. Слишком много травм было, очень тяжелый тренировочный процесс. Вы думаете, нам легко дались 28-0?» — сказал Нурмагомедов старший.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Хабиб Нурмагомедов посоветовал Роналду вовремя уйти из спорта.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.03
0.26 69.03
0.53
Гороскоп на 30 декабря: Растущая Луна в Водолее благоприятствует творческим делам

Последние новости

11:51
Новым худруком театра «Современник» станет Виктор Рыжаков
11:44
Стало известно, когда Хабиб Нурмагомедов уйдет из спорта
11:36
В Приморье приступили к чистке русла рек
11:30
Предпринимателя в Петербурге обокрали на 12 миллионов рублей
11:24
Назван наследник миллионного состояния Галины Волчек
11:15
«Больно смотреть!» Сын Яковлевой показал лицо после удаления татуировок

Сейчас читают

«Звезда она и есть звезда!» Валерия в откровенном наряде произвела фурор в сети
Рецепт приготовления необычного и изысканного новогоднего салата за 10 минут
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 30 декабря по 5 января

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]