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«Аэрофлот» отмечает 30-летний юбилей работы на международном рынке

, 13:37 Эфирная новость 38

Ровно 30 лет назад крупнейший российский авиаперевозчик компания «Аэрофлот» стал частью Международной ассоциации воздушного транспорта.

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Фото, видео: РИА Новости / Владимир Астапкович, 5-tv.ru

Важную дату отмечает российская гражданская авиация — ровно 30 лет назад крупнейший авиаперевозчик компания «Аэрофлот» стал частью Международной ассоциации воздушного транспорта. Одной из самых влиятельных организаций в мире.

В 1989, едва открыв границы, наша страна получила доступ к сотням международных направлений. И уже годом позже «Аэрофлот» установил рекорд Гинесса — удалось перевезти почти 140 миллионов пассажиров. С тех пор компания никогда не изменяла высоким стандартам качества.

«Сейчас „Аэрофлот“ входит в 20-ку глобальных перевозчиков мира. Мы восстанавливаем наши прежние позиции и во многом нам помогает организация IATA. IATA — это не только организация, которая помогает компаниям продвигаться на рынке, устанавливает стандарты, которые мы используем в своей работе, она показывает нам новейшие технологии, которые мы также пытаемся реализовать», — заявил генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев.

«Мы можем положиться на „Аэрофлот“, на правительство, и делать многое в сфере безопасности, в модернизации инфраструктуры, диджитализации и улучшении качества путешествий пассажиров. И мы делаем это для каждого, кто хочет летать», — считает генеральный директор IATA Александр де Жюньяк.

Лидер российского авиационного рынка, «Аэрофлот» продолжает продвигать инициативы Международной ассоциации воздушного транспорта в нашей стране. В организацию вступили уже десять отечественных компаний.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Аэрофлот» третий год подряд подтверждает высший статус «Пять звезд» за лучший в мире сервис.

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