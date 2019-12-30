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Трогательное видео спасения котенка из вентиляции в Петербурге

, 13:46 | Алиса Старжевская Видео 39

Жалобное мяукание животного услышала жительница одной из квартир многоэтажки.

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Фото, видео: Instagram @koshkispas

Два дня добровольцы службы спасения животных в Санкт-Петербурге и Ленобласти «Кошкинспас» потратили на то, чтобы вызволить из бетонной западни маленького котенка. Как утверждает организация на своем официальном аккаунте в Instagram, до этого животное жалобно молило о помощи еще двое суток.

На едва слышное мяукнье обратила внимание жительница квартиры на третьем этаже по улице Бухаресткой в Санкт-Петербурге. Призыв к спасению доносился из вентиляционной шахты туалета.

Instagram @koshkispas

После того, как выяснилось, что котенок застрял в шахте рядом с первым этажом, спасатели решили достать пушистого мученика петлей с чердака. Но из-за крупного бетонного наплыва что-то крупнее камеры пройти в отверстие не могло — поднять котенка не представлялось возможным.

Однако жительница квартиры на первом этаже не осталась равнодушной и дала согласие работникам службы на лом стены для эвакуации бедного котенка. На видео слышно, как жалобное мяуканье доносится сквозь звуки работающего перфоратора.

«Это лишь капля в четырех ужасных днях маленького существа», — написал доброволец в комментариях к видео.

Волонтеры сообщают, что сейчас котенок уже обрел новый дом и окружен заботой.

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