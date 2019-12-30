Стас Барецкий раскрыл истинную причину конфликта с сыном Никаса Сафронова

Стас Барецкий рассказал 5-tv.ru о своем конфликте с сыном художника Никаса Сафронова пианистом Лукой, произошедшем во время открытия клиники Марият Мухиной.

По словам 47-летнего шоумена, многие очевидцы потасовки уверены, что скандал произошел из-за крошечного бутерброда — канапе, который Лука Сафронов-Затравкин якобы вырвал из его рук.

Стас Барецкий признался, что на самом деле причина конфликта — обычная ревность.

«На самом деле все произошло из-за того, что я его приревновал к доктору Марият Мухиной… Потому, что в Марият я влюблен всем сердцем, и я пришел, чтобы сказать ей об этом. Да, я знаю, что она замужняя женщина и все такое. Но, это правда!» — заявил Стас Барецкий.

Шоумен отмечает, что сын Никаса Сафронова стоял и расталкивал присутствующих на мероприятии. Кроме того, по мнению Стаса Барецкого, пианист «подозрительно» общался с виновницей торжества.

«Он просто стоял своей массой 300 или даже 450 килограммов… Просто расталкивал всех… Мне это не понравилось и как-то он подозрительно с Марият разговаривал. Естественно, я не мог пропустить это мимо ушей, понимаете?! Ну, я и завелся!» — сказал шоумен.

Стас Барецкий добавил, что нисколько не жалеет о произошедшем и не намерен приносить Луке Сафронову-Затравкину извинения. Шоумен подчеркнул, что ему неудобно только перед самой Марият Мухиной, а все остальное, по его словам, ерунда.

«Жалею ли я об этом?! Ну, вы знаете, жалеть о чем-то смешно! Поэтому я ни о чем не жалею! Соответственно, приносить извинения ему я не буду! Короче, Марият, извини, если что-то не так произошло. Неудобно только перед тобой! Все остальное — это ерунда!» — отметил Барецкий.

Шоумен также выразил готовность похудеть на 150 килограммов в клинике доктора.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что доктор Мухина изложила свою версию конфликта Стаса Барецкого с Лукой Сафроновым.