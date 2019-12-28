Доктор Мухина изложила свою версию конфликта Стаса Барецкого с Лукой Сафроновым

Свою версию конфликта между шоуменом Стасом Борецким и сыном известного художника Никаса Сафронова Лукой в одной из медицинских киник Москвы рассказала главврач учреждения Марият Мухина. По ее словам, на церемонию открытия заведения, специализирующегося на помощи людям с лишним весом, Стас Барецкий приглашен не был и произошедшее стало для нее полной неожиданностью.

«Он как бы считает себя главным толстяком России, пришел очень агрессивный, он приставал с дракой к Шуре, он напал, действительно, на Луку Сафронова, я их разнимала. Но все это, на мой взгляд, носило не совсем, можно сказать, такой серьезных характер», — пояснила Мухина в телефонном интервью 5-tv.ru.

По ее словам, на видео зафиксировано, как Стас кричал, что он толще Сафронова, ругался, что Лука съел слишком много канапе и вообще «забрал его хайп с унитазом». Барецкий утверждал, что курьезная история, которая не так давно произошла с Сафроновым в самолете, должна была произойти с ним.

«Он был просто на грани фола, можно сказать. Лука, конечно, убежал, я его потом успокаивала, потому что для меня самой вообще это было очень неожиданное происшествие, которое, естественно, не было в плане. Потому что мы пригласили Луку, чтобы он поднял престиж клиники классической музыкой, как классический музыкант», — сказала Марият Мухина.

Она добавила, что как врач не обнаружила у Лукаса Сафронова-Затравкина какого-либо серьезного ушиба или травмы.

Доктор Мухина также отметила, что, по ее мнению, психика полных людей нестабильна, они иногда проявляют неадекватную агрессию и неадекватно обижаются на ситуацию. Поэтому всем важно приводить свой вес в норму. Вот и на открытии клиники присутствующие взяли слово со Стаса Барецкого, что он будет худеть, а вот от Луки Сафронова добиться этого не удалось. Он сказал, что пока не готов расставаться со своими килограммами и ему нужно подумать.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, пианист Лука Сафронов-Затравкин написал в своем Instagram, что доктор Мухина его подставила. По его словам, закончившаяся нападением встреча с Барецким была подстроена, а его игра на фортепиано никого не интересовала.