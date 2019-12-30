Bloomberg назвал наиболее разбогатевших российских миллиардеров в 2019 году

Агентство Bloomberg составило список самых разбогатевших за 2019 год российских миллиардеров. В совокупности состояние 23 самых богатых россиян за 12 месяцев увеличилось на 52,9 миллиарда долларов. По данным издания, такой показатель — самый крупный за последние четыре года.

Первая строчка в топе самых разбогатевших россиян досталась совладельцу «Норильского никеля» Владимиру Потанину. Предприниматель возглавил список, увеличив доход с 8,5 миллиарда долларов до 28,2 миллиарда долларов.

На почетное второе место поместили Вагита Алекперова — главу «Лукойла». Раньше его состояние оценивалось в 6,2 миллиарда долларов, в 2019 году оно возросло до 22,3 миллиарда долларов.

На третьей строчке оказался Леонид Михельсон — председатель правления и крупный акционер НОВАТЭКа. Состояние бизнесмена увеличилось с 5,2 миллиарда долларов до 23,8 миллиарда долларов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Forbes объявил счастливчиков и лузеров 2019 года среди миллиардеров.