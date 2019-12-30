Правила поведения на корпоративах предложили ввести для чиновников

Тщательнее следить за имиджем госвласти на новогодних праздниках предложили депутаты Ленинградской области. Для этого – ввести правила поведения на корпоратива. Специально для чиновников. Например, запретить им публиковать фотографии и видео, которые явно не соответствуют статусу служащих.

Кроме того, законодатели считают, что необходимо усилить контроль за расходованием бюджетных средств. Любой неформальный отдых чиновников не должен оплачиваться из бюджета.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как не стоит проводить корпоративы, чтобы потом не было безумно стыдно.