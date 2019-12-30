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  4. Правила поведения на корпоративах предложили ввести для чиновников

Правила поведения на корпоративах предложили ввести для чиновников

, 19:46 Эфирная новость 14

Кроме того, выступившие с таким предложением депутаты Ленинградской области, считают необходимым усилить контроль за расходованием бюджетных средств.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Victor Lisitsyn, 5-tv.ru

Тщательнее следить за имиджем госвласти на новогодних праздниках предложили депутаты Ленинградской области. Для этого – ввести правила поведения на корпоратива. Специально для чиновников. Например, запретить им публиковать фотографии и видео, которые явно не соответствуют статусу служащих.

Кроме того, законодатели считают, что необходимо усилить контроль за расходованием бюджетных средств. Любой неформальный отдых чиновников не должен оплачиваться из бюджета.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как не стоит проводить  корпоративы, чтобы потом не было безумно стыдно.

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