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  4. «Газпром» и «Нафтогаз» не подписали мировое соглашение в срок

«Газпром» и «Нафтогаз» не подписали мировое соглашение в срок

, 15:41 | Сергей Зеленский Видео 47

Договоренность о подписании этого документа являлась основой будущего контракта о транзите газа.

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Фото, видео: globallookpress.com / Jaap Arriens, 5-tv.ru

Мировое соглашение между «Газпромом» и «Нафтогазом» по взаимным требованиям по транзиту газа не было подписано в обозначенный срок до 29 декабря. Это являлось одним из условий подписания нового транзитного договора, который должен начать действовать с 1 января 2020 года взамен истекшего, пишет ФАН.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не делать прогнозов по поводу возможного заключения газового контракта между Москвой и Киевом.

«Пока нечего сказать, идут переговоры, ведется работа, она непростая. Переговоры ведутся», ― заявил Песков.

Вместе с тем, к середине понедельника, 30 декабря, заместитель министра юстиции Украины Иван Лещина сообщил в Facebook, что Москва и Киев подписали мировое соглашение по антимонопольному спору. По его словам, эта договоренность «открывает путь для заключения долгосрочных контрактов на транзит газа между «Нафтогазом» и «Газпромом».

Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что в переговорах с российской корпорацией «борьба идет за каждую запятую».

Соглашение по транзиту российского газа через Украину истекает 1 января 2020 года. В конце декабря стороны достигли соглашения по продлению договора, но на определенных условиях. В частности, «Газпром» выплатил Украине 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского суда. «Нафтогаз» в свою очередь должен отозвать все судебные иски к российской корпорации и отменить антимонопольный штраф, который ранее был на нее наложен.

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