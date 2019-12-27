«Газпром» выплатил Украине $2,9 миллиарда по решению Стокгольмского суда

«Газпром» во исполнение достигнутой в Минске договоренности выплатил Украине 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского суда, пишет «Экономика сегодня».

Президент Незалежной Владимир Зеленский поспешил отреагировать в Facebook, что для кого-то это маленькая победа, а для его страны — большая.

Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак отметил, что он с украинским коллегой Алексеем Оржелем договорились обо всем в Минске 20 декабря. В частности, сегодняшняя выплата «Газпрома» «Нафтогазу» как раз и была согласована в белорусской столице. При этом стороны отказались от исков в Стокгольмский арбитраж, по которым нет окончательного вердикта, а правительство Украины подпишет мировое соглашение с «Газпромом» о снятии антимонопольных претензий в 7,4 миллиарда долларов.

Как заявлял российский министр энергетики, договоренности между Москвой и Киевом о транзите газа могут быть финализированы в последние выходные уходящего года — 28 — 29 декабря. Ранее вице-премьер Дмитрий Козак раскрыл подробности проекта контракта по транзиту газа через Украину.