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«Не добавить, не убрать»: Свиридова в платье-сорочке восхитила стилиста

, 16:56 | Ниса Мурзанаева Видео 190

57-летняя поп-дива продемонстрировала идеальную фигуру в смелом наряде на новогодних съемках.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Anatoly Lomokhov, Instagram @alenasviridova

Алена Свиридова продемонстрировала идеальную фигуру в смелом наряде на новогодних съемках. 57-летняя певица явилась в студию в облегающем платье-сорочке черного цвета. Образ поп-дивы решила разобрать модный стилист Лариса Тимиряева.

«Образ Алены Свиридовой больше подходит для домашнего торжества. Как раз объединил в себе и уют, и праздник. Платье в бельевом стиле подчеркнуло сексуальность и женственность певицы», — высказалась эксперт в сфере моды.

Стилист пришла в восторг от выбранного Аленой Свиридовой праздничного наряда. Лариса Тимиряева оценила то, что певица не использовала в образе лишние элементы декора.

«Все настолько гармонично и стильно. Не добавить, не убрать», — цитирует сайт Teleprogramma.pro стилиста.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алена Свиридова показала своего возлюбленного фанатам.

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