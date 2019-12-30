«Не добавить, не убрать»: Свиридова в платье-сорочке восхитила стилиста

Алена Свиридова продемонстрировала идеальную фигуру в смелом наряде на новогодних съемках. 57-летняя певица явилась в студию в облегающем платье-сорочке черного цвета. Образ поп-дивы решила разобрать модный стилист Лариса Тимиряева.

«Образ Алены Свиридовой больше подходит для домашнего торжества. Как раз объединил в себе и уют, и праздник. Платье в бельевом стиле подчеркнуло сексуальность и женственность певицы», — высказалась эксперт в сфере моды.

Стилист пришла в восторг от выбранного Аленой Свиридовой праздничного наряда. Лариса Тимиряева оценила то, что певица не использовала в образе лишние элементы декора.

«Все настолько гармонично и стильно. Не добавить, не убрать», — цитирует сайт Teleprogramma.pro стилиста.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алена Свиридова показала своего возлюбленного фанатам.