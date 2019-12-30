Архивные видео и фото опубликованы к 20-летию Путина у власти

Кремль распространил архивные видеозаписи и фото к 20-летию Владимира Путина у власти. Помимо моментов многочисленных политических встреч, опубликованы кадры Путина на тренировке по дзюдо, на которых он технично укладывает соперника на татами, полет на боевом истребителе Су-27 в марте 2000 года. Есть множество и других снимков, сделанных в неформальной обстановке. Например, рыбалка с бывшим президентом Франции Жаком Шираком, а также экс-главой Незалежной Леонидом Кучмой.

Размещено и телеобращение по поводу террористических актов в США 11 сентября 2001 года, фото поздравления композитора Александры Пахмутовой с 90-летием, снимок из студии телеканала «Си-эн-эн», когда в интервью ведущему Ларри Кингу Путин рассказал о трагедии на подлодке «Курск».

Есть и фотография с лабрадором Кони — первой из подаренных президенту России собак. Она нередко заглядывала на деловые встречи, в том числе с иностранными делегациями.

В архивах Пятого канала также есть эксклюзивный материал с Путиным, снятый 1996 году, когда он покидал родной Петербург для работы в Администрации президента РФ в Москве.

Ранее 30 декабря пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал, что Кремль подготовил альбом из архивных фото и видео, которые были сделаны личными фотографами и операторами.

На сайте 20.kremlin.ru отмечается, что этот проект — не энциклопедия, не летопись, а мультимедийный альбом, в котором собраны яркие моменты и интересные вехи, связанные с работой Путина. Пока что здесь размещены материалы за первые пять лет и альбом будет дополняться.

Ранее Песков рассказал о планах Путина на новогоднюю ночь.