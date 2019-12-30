Взрыв газа произошел на заправке в городе Сатка Челябинской области. По предварительным данным, пострадал один человек, он госпитализирован. ЧП произошло вечером 30 декабря на улице 100-летия комбината «Магнезит».

На кадрах очевидцев видно, что мощный столб пламени достигал нескольких десятков метров. На месте работали четыре пожарных расчета.

Остроумные местные жители после падения в здешних местах метеорита в феврале 2013 года в комментариях к фото и видео с места взрыва на АЗС и тут не удержались от шуток.

«Видел зарево, думал — пришельцы», — написал один из них.

Ранее 5-tv.ru публиковал шокирующее видео, как в Дагестане мужчина загорелся и побежал после взрыва на автозаправке.