Хлопок бытового газа произошел на автозаправке в селе Батаюрт Республики Дагестан. Видео с моментом взрыва появилось в сети.

На кадрах с уличной камеры видно, что взрыв был довольно сильным — можно заметить вырвавшийся через окно огонь. Через несколько секунд из помещения выбежал горящий человек.

По информации NR, пострадавшим является 39-летний мужчина. Перед взрывом газа он пытался включить в помещении печку.

Пострадавший экстренно госпитализировали с обширными ожогами — 65-70% поверхности тела. Врачи смогли стабилизировать его состояние. После этого мужчину на вертолете доставили в ожоговый центр Республиканской клинической больницы (РКБ).

Жители села Батаюрт пишут в сети, что 4 ноября у пострадавшего от ожогов скончался сын.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с моментом мощного взрыва при ликвидации пожара на складе тканей в Москве.