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  4. Мужчина загорелся и побежал после взрыва на автозаправке — шокирующее видео

Мужчина загорелся и побежал после взрыва на автозаправке — шокирующее видео

, 15:59 | Игорь Рязов Видео 64

Чуть больше месяца назад пострадавший потерял сына из-за ожогов.

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Фото, видео: Известия / Алексей Майшев; Вконтакте @golos_dagestan

Хлопок бытового газа произошел на автозаправке в селе Батаюрт Республики Дагестан. Видео с моментом взрыва появилось в сети.

На кадрах с уличной камеры видно, что взрыв был довольно сильным — можно заметить вырвавшийся через окно огонь. Через несколько секунд из помещения выбежал горящий человек.

По информации NR, пострадавшим является 39-летний мужчина. Перед взрывом газа он пытался включить в помещении печку.

Пострадавший экстренно госпитализировали с обширными ожогами — 65-70% поверхности тела. Врачи смогли стабилизировать его состояние. После этого мужчину на вертолете доставили в ожоговый центр Республиканской клинической больницы (РКБ).

Жители села Батаюрт пишут в сети, что 4 ноября у пострадавшего от ожогов скончался сын. 

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с моментом мощного взрыва при ликвидации пожара на складе тканей в Москве.

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