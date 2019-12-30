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«Виноваты Гитлер и Сталин»: США ответили Путину на слова о Второй мировой войне

, 22:46 | Сергей Зеленский Видео 71

Американский посол Джорджетт Мосбахер считает, что Польша стала жертвой конфликта двух стран.

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Фото, видео: www.globallookpress.com

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер назвала Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками Второй мировой войны. Так «своеобразно» она прокомментировала заявления президента России Владимира Путина, напомнившего, что некоторые страны Европы, в частности Польша, перед Второй мировой войной вступили в сговор с фашистской Германией.

Но Мосбахер упорно называет Польшу жертвой конфликта.

«Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну», — написала на польском языке посол в Twitter.

По всей видимости, либо качество образования дипломата оставляет желать лучшего, либо ее высказывание сделано в угоду масштабной информационной кампании по искажению истории и попытками ослабить влияние России на мировой арене.

24 декабря Владимир Путин подверг резкой критике польского дипломата, который представлял интересы страны в Германии в 1930-х годах. По словам российского лидера, тот дипломат — «сволочь» и «свинья антисемитская».

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