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В Латвии считают нужным сделать разговоры на русском платными

, 5:28 | Анастасия Игонина 17

Чиновница из Риги Эва Мартужа уверена, что русскоговорящим жителям страны необходимо нанимать переводчиков.

Фото: www.globallookpress.com © Andrey Arkusha

В Латвии намерены ввести плату за разговоры на русском. Такое заявление сделала депутат рижской Думы Эва Мартужа.

Чиновница считает, что жители страны, не знающие латышский язык, в официальных местах должны пользоваться услугами переводчика, а не общаться на русском с сотрудниками учреждений и заведений. Стоимость работы по переводу должна оплачиваться не менее чем по десять евро за пять минут.

«Время менять старые ошибки и позволить латышам в супермаркетах, во всех общественных учреждениях и частных фирмах ввести такую форму оплаты. Не знаешь язык — ищи переводчика», — заявляет Мартужа.

Русский язык в Латвии считается иностранным, однако является родным для 40% жителей страны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что экс-глава МИДа Латвии обвинил Запад в демонизации России.

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