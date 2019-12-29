«У нас есть политика США»: Экс-глава МИДа Латвии обвинил Запад в демонизации России

Бывший глава внешнеполитического ведомства Латвии Янис Юрканс считает, что Рига не имеет собственной внешней политики, а только вторит США и Евросоюзу, которые демонизируют РФ.

По мнению экс-министра МИД прибалтийской республики, из-за отсутствия собственного мнения Латвия и не может выстроить отношения с Россией.

«У нас есть политика ЕС, политика США, а это все — демонизация России. Пока Европа, Америка и другие союзники будут считать, что Россия — это империя зла, мы будем поддакивать. Так что никакого пути, чтобы наши правительства начали менять хотя бы риторику в сторону России, я не вижу», — цитирует экс-министра «РИА Новости».

Янис Юрканс занимал пост главы латвийского МИДа с 1990 по 1992 год. Был вынужден уйти в отставку, потому что выступал против законопроекта «О гражданстве» и считал необоснованными территориальные претензии Латвии относительно Пыталовского района Псковской области России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, президент РФ Владимир Путин трижды за неделю осудил резолюцию Европарламента о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы, в котором еврочиновники возложили вину в развязывании Второй мировой, в том числе и на СССР.