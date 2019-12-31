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Кремль начал публиковать самые лучшие снимки Путина за 20 лет у власти

, 7:22 Эфирная новость 11

31 декабря, исполняется 20 лет с момента прихода к власти Владимира Путина. В 1999 году он стал исполняющим обязанности главы государства и уже в 2000 победил на президентских выборах.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Vasilii Smirnov, 5-tv.ru

На сайте президента России появился специальный раздел по адресу 20.kremlin.ru, где начали публиковать фото и видео архив, посвященный 20-летию работы Владимира Путина на высших государственных должностях.

Сейчас доступны материалы за первые пять лет, начиная с 31 декабря 99-го, когда Борис Ельцин ушел в отставку, Владимир Путин стал исполнять обязанности президента и впервые поздравил россиян с Новым годом.

И дальше в хронологическом порядке, следом фото из Гудермеса, тот Новый год Путин встречал уже в Чечне, где шла антитеррористическая операция.

Всего в виртуальном альбоме пока порядка 600 фотографий и сто видеороликов, но, для того чтобы просмотреть только эти материалы надо почти 2,5 часа. Это все работа личных фотографов и видеооператоров главы государства. Большинство кадров уже публиковались, поскольку отражают поездки, встречи, приемы в России и за рубежом. Но есть и неформальные кадры, например, как в 2000 году Путин, уже президент, плавал с дельфинами во время поездки на Кубу.

Авторы портала подчеркивают, это не энциклопедия, не летопись и не отчет о проделанной работе. А мультимедийный альбом. По форме, это напоминает сторис в социальных сетях. В ближайшие дни обещают выложить новый контент, за следующие 15 лет работы Путина во главе государства.

Ранее Песков рассказал о планах Путина на новогоднюю ночь.

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