Какие нововведения ждут россиян в 2020 году

Качество жизни россиян с нового года заметно улучшится. На это направлен целый ряд нововведений, которые вступают в силу в 2020 году. Законопроекты касаются самых важных сфер жизни: социальных выплат, фармацевтики, медицины. К примеру, на новый уровень выйдет борьба с онкологией. По-настоящему полезные продукты в магазинах получат знаки отличия — специальную маркировку. Немало новшеств ждет и российских автолюбителей. Все грядущие законодательные изменения изучил корреспондент МИЦ «Известия» Вадим Хуланхов. Подробности в репортаже.

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