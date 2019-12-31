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Какие нововведения ждут россиян в 2020 году

, 8:39 Эфирная новость 21

Изменения коснутся льготного автокредитования, индексации социальных выплат, а также медицины.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Alexander Rekun

Качество жизни россиян с нового года заметно улучшится. На это направлен целый ряд нововведений, которые вступают в силу в 2020 году. Законопроекты касаются самых важных сфер жизни: социальных выплат, фармацевтики, медицины. К примеру, на новый уровень выйдет борьба с онкологией. По-настоящему полезные продукты в магазинах получат знаки отличия — специальную маркировку. Немало новшеств ждет и российских автолюбителей. Все грядущие законодательные изменения изучил корреспондент МИЦ «Известия» Вадим Хуланхов. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, сколько будет стоить проезд в петербургском метро с 1 января.

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