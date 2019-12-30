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Стало известно, сколько будет стоить проезд в Петербургском метро с 1 января

, 21:47 | Светлана Александрова 46

Жетон подорожает на десять рублей, проезд по «Подорожнику» и «Единой карте петербуржца» — меньше.

Фото: ВКонтакте @Владислав Евгеньевич

Разовая поездка в Петербургском метро подорожает с 1 января 2020 года на десять рублей. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на постановление городского правительства, жетон с нового года будет стоить 55 рублей вместо нынешних 45.

При этом проезд по электронному проездному билету «Подорожник» и по «Единой карте петербуржца» подорожает меньше — до 38 рублей и до 36 рублей соответственно. Стоимость проезда по карте «Мир» вырастет с 35 рублей до 41 рубля.

Ранее предполагалось, что поездки по «Единой карте петербуржца» и по карте «Мир» увеличатся в цене на пять рублей, а проезд по карте «Подорожник» подорожает на один рубль.

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