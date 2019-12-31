Обнародован текст закона о виноделии: странные напитки больше не смогут маскироваться под вино

Закон о виноградарстве и виноделии вступает в силу в 2020 году. Его текст официально опубликован в «Российской газете». Документ вводит термин «вино России» и призван поддержать отечественных производителей и защитить потребителей. Одних только определений, что может называться истинным российским вином, в законе около 80.

Например, напиток должен быть произведен только из винограда, выращенного на территории нашей страны. Нельзя использовать изюм или консервированное сусло, и тем более никаких красителей. И, конечно, истинный напиток нельзя разбавлять водой.

Для российских виноделов новый закон стал настоящим прорывом. Он поможет отечественным производителям закрепится в плеяде лучших виноделов мира и оттеснить ранее признанных лидеров — французов и итальянцев.

В общем, все направлено на то, чтобы покупатель, подойдя в магазине к полке с надписью «вино России», был уверен, что перед ним продукт высшей пробы. Новые положения вступят в силу уже в конце июня 2020-го.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, почему закон о виноградарстве и виноделии, подписанный Путиным, так важен для развития отрасли.