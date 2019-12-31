  1. Пятый канал
  4. Обнародован текст закона о виноделии: странные напитки больше не смогут маскироваться под вино

Обнародован текст закона о виноделии: странные напитки больше не смогут маскироваться под вино

, 7:49 Эфирная новость 27

Отныне производители должны будут указывать сорт, место происхождения и год урожая винограда, из которого сделано вино.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com © David Chapman, 5-tv.ru

Закон о виноградарстве и виноделии вступает в силу в 2020 году. Его текст официально опубликован в «Российской газете». Документ вводит термин «вино России» и призван поддержать отечественных производителей и защитить потребителей. Одних только определений, что может называться истинным российским вином, в законе около 80.

Например, напиток должен быть произведен только из винограда, выращенного на территории нашей страны. Нельзя использовать изюм или консервированное сусло, и тем более никаких красителей. И, конечно, истинный напиток нельзя разбавлять водой.

Для российских виноделов новый закон стал настоящим прорывом. Он поможет отечественным производителям закрепится в плеяде лучших виноделов мира и оттеснить ранее признанных лидеров — французов и итальянцев.

В общем, все направлено на то, чтобы покупатель, подойдя в магазине к полке с надписью «вино России», был уверен, что перед ним продукт высшей пробы. Новые положения вступят в силу уже в конце июня 2020-го.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, почему закон о виноградарстве и виноделии, подписанный Путиным, так важен для развития отрасли.

Читайте также

+4° Атмосферное давление 740 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.91
-0.12 69.34
0.31
Гороскоп на 31 декабря: растущая Луна в Рыбах сулит откровенные разговоры

Последние новости

9:02
Пассажирский самолет экстренно сел в Екатеринбурге
8:50
В США курсанты регулярно встречали инструктора нацистским приветствием
8:39
Какие нововведения ждут россиян в 2020 году
8:28
Кому корпоратив, кому строгать салаты: как звезды будут встречать Новый год
8:17
Жизнь в полном одиночестве: как уроженец Башкирии полвека живет в тайге
8:07
Игорь Шувалов рассказал о главных качествах Владимира Путина

Сейчас читают

Гороскоп на 31 декабря: растущая Луна в Рыбах сулит откровенные разговоры
«Они небалованные у меня!» Киркоров вступился за детей, которых заподозрили в вещизме
Швейцарский журналист рассказал, что поразило его во время интервью с Путиным

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]