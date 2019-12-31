Жизнь в полном одиночестве: как уроженец Башкирии полвека живет в тайге

Жизнь в полном одиночестве в глухой тайге выбрал для себя уроженец Башкирии. За полвека, что он провел в лесу, отшельник ни разу не выходил к людям. В свои 85 лет мужчина живет охотой и лечится исключительно травами. Не имеет связи с внешним миром. Добраться до его жилища, особенно зимой, не просто. Но о своем выборе — уйти от цивилизации — за долгие годы отшельник ни разу не пожалел. В канун Нового года в гостях у лесного жителя побывал корреспондент МИЦ «Известия» Станислав Григорьев. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что на Западе в моду входит так называемое узаконенное одиночество. Новый социальный статус в США и Европе активно пиарят звезды мировой величины. Все это безумие начиналось с отрицания половой принадлежности человека.