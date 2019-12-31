Видео: Куранты на Спасской башне Кремля отреставрировали перед Новым годом

За минуту до наступления Нового года россияне услышат обновленный бой знаменитых кремлевских курантов. Несколько месяцев специалисты работали в Спасской башне. Смазывали старинные шестерни и приводы, укрепляли стрелки, настраивали музыкальный механизм.

Часы были установлены в 1767 году по указанию императрицы Екатерины II, и больше 150 лет их не реставрировали. Удивительно, но за все время механизм не износился, а ведь куранты — очень сложная и громоздкая система — высотой в три этажа, весом 25 тонн, а точность хода часов обеспечивает 32-килограммовый маятник.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что жители Челябинской области пытаются сохранить легендарный Т-34.