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  4. Видео: Куранты на Спасской башне Кремля отреставрировали перед Новым годом

Видео: Куранты на Спасской башне Кремля отреставрировали перед Новым годом

, 7:36 Эфирная новость 5

Реставрацию часов проводили специалисты ФСО и профильных академических институтов.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Konstantin Kokoshkin, 5-tv.ru

За минуту до наступления Нового года россияне услышат обновленный бой знаменитых кремлевских курантов. Несколько месяцев специалисты работали в Спасской башне. Смазывали старинные шестерни и приводы, укрепляли стрелки, настраивали музыкальный механизм.

Часы были установлены в 1767 году по указанию императрицы Екатерины II, и больше 150 лет их не реставрировали. Удивительно, но за все время механизм не износился, а ведь куранты — очень сложная и громоздкая система — высотой в три этажа, весом 25 тонн, а точность хода часов обеспечивает 32-килограммовый маятник.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что жители Челябинской области пытаются сохранить легендарный Т-34.

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