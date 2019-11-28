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Жители Челябинской области пытаются сохранить легендарный Т-34

, 9:15 Эфирная новость 63

Танк, находящийся в отличном состоянии, администрация Верхнего Уфалея хочет сделать памятником. Для этого его придется сломать.

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Фото, видео: globallookpress.com /Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Жители Верхнего Уфалея в Челябинской области выступают против установки танка — Т-34 в качестве памятника.

Легендарная боевая машина была подарена городу к прошлому Дню Победы. По задумке властей, он должен стать главным экспонатом среди прочей военной техники в городском парке. Для него уже даже подготовили постамент. Казалось бы, хорошее дело, но есть одно но. Машина на ходу, сохранилась в идеальном состоянии и даже не нуждается в ремонте, достаточно просто завести и он снова в боевом строю. Это — редчайший случай.

Однако уже в ближайшее время живой памятник Победы превратят в железный макет — двигатель зальют бетоном, а люк заварят. Зачем? Выясняла Светлана Свечкарева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что легендарный танк Т-34 прошел первые испытания в Бурятии после реставрации.

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