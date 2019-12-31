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«В ней нет гнили»: Охлобыстин оценил участие Асмус в эротической сцене

, 7:42 | Ниса Мурзанаева Видео 180

По мнению актера, продюсеры «Текста» специально спровоцировали скандал с артисткой, потому что фильм «никакой».

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Komsomolskaya Pravda

Иван Охлобыстин отреагировал на скандал, связанный со съемками Кристины Асмус в интимной сцене кинокартины «Текст». По словам актера, шумиха в прессе по данному поводу могла быть спровоцирована командой, работавшей над созданием фильма.

«Уверен, что скандал был спровоцирован продюсерами потому, что говорят, что фильм „никакой“. Хотя, может быть, люди ошибаются. Сам я его не видел и, слава богу, никогда не посмотрю», — сказал артист на YouTube-шоу «Морозова ХЗ».

Кинозвезда заявил, что готов защищать Кристину Асмус, потому что находится с ней в приятельских отношениях. Актеры подружились во время съемок телесериала «Интерны». По словам Ивана Охлобыстина, артистка попросту могла не знать, в каком фильме ей предстоит сниматься.

«Дурочка, может быть, принимала участие в том, чего не понимала. Я знаю ее — она трудолюбивая и целомудренная девочка. В ней нет гнили», — заявил актер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что режиссер фильма «Текст» поведал об интимной сцене с Кристиной Асмус.

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