«В ней нет гнили»: Охлобыстин оценил участие Асмус в эротической сцене

Иван Охлобыстин отреагировал на скандал, связанный со съемками Кристины Асмус в интимной сцене кинокартины «Текст». По словам актера, шумиха в прессе по данному поводу могла быть спровоцирована командой, работавшей над созданием фильма.

«Уверен, что скандал был спровоцирован продюсерами потому, что говорят, что фильм „никакой“. Хотя, может быть, люди ошибаются. Сам я его не видел и, слава богу, никогда не посмотрю», — сказал артист на YouTube-шоу «Морозова ХЗ».

Кинозвезда заявил, что готов защищать Кристину Асмус, потому что находится с ней в приятельских отношениях. Актеры подружились во время съемок телесериала «Интерны». По словам Ивана Охлобыстина, артистка попросту могла не знать, в каком фильме ей предстоит сниматься.

«Дурочка, может быть, принимала участие в том, чего не понимала. Я знаю ее — она трудолюбивая и целомудренная девочка. В ней нет гнили», — заявил актер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что режиссер фильма «Текст» поведал об интимной сцене с Кристиной Асмус.