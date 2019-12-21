«Никто порно не снимал!»: режиссер «Текста» об интимной сцене с Кристиной Асмус

Режиссер «Текста» Клим Шипенко прокомментировал скандал, спровоцированный интимной сценой в его кинокартине. Главную роль — любовницы героя Ивана Янковского — в фильме сыграла актриса Кристина Асмус. Именно артистке больше других «досталось» от общественности за участие в откровенной съемке.

«Кристина с самого начала знала, на что идет. Мы это обговорили, она согласилась», — утверждает режиссер.

По мнению Клима Шипенко, бурную реакцию общественности можно объяснить особенностями российского менталитета. На Западе откровенная сцена не вызвала бы такого ажиотажа, ведь там к подобному давно привыкли.

Известный режиссер также отметил — избрание актерской профессии подразумевает решение человека быть готовым ко всему.

«Актерская профессия вынуждает тебя быть готовым ко всему. Причем все обсуждают Кристину, забывая, что на съемочной площадке был еще и Ваня Янковский. Ему было не комфортно, да и мне тоже. Кристина и Иван не порноактеры, да и я не порнорежиссер. Никто из нас порно не снимал, поэтому сцена была сложной», — поделился постановщик.

Клим Шипенко сказал, что не знает, как супруг Кристины Асмус юморист Гарик Харламов воспринял новость о съемках любимой в откровенной сцене. По мнению режиссера, «это их семейные дела, в которые вмешиваться не стоит».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кристина Асмус и Харламов вместе вышли в свет после скандала с фильмом «Текст».