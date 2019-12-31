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Башкирский школьник погиб, упав со стула и случайно порезав себе шею

, 9:46 | Ниса Мурзанаева Видео 159

17-летний подросток смертельно поранился о шлифовальную машину.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Zamir Usmanov

Подросток погиб при выполнении хозяйственных работ в своем доме в Башкирии. 17-летний школьник упал со стула и случайно порезал себе шею.

Трагедия произошла в городе Баймак республики Башкортостан. Тело одиннадцатиклассника обнаружили с резаной раной шеи. Сотрудники правоохранительных органов установили, что подросток поранился о шлифовальную машину.

В настоящий момент тело школьника отправлено на судебно-медицинское исследование. Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что семилетняя девочка погибла дома во время игры с кошкой в Свердловской области. Ребенок сломал шейный позвонок и скончался на месте. Отец первоклассницы в момент трагедии был на кухне.

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